Verso proroga smart working per fragili e genitori under 14 fino al 31 marzo

MILANO - Nuovain arrivo in tema di smart working per i lavoratori fragili e per i genitori con figli fino a 14 anni. Il governo starebbe infatti studiando un allungamento alla fine di marzo 2023 della ...Smart working, si va(per fragili e chi ha figli under 14) anche per i dipendenti privati 'L'obiettivo - incalza Meloni - è una maggiore responsabilizzazione per tutti, Regioni, ...La misura interesserà sia dipendenti pubblici sia del settore privato ed entrerà in vigore con il Milleproroghe ...La proroga della tutela pensata per proteggere i lavoratori a rischio di contrarre il Covid sul posto di lavoro dovrebbe arrivare nel 2023.