Scontro camion - bus a Serravalle

Incidente questa mattina alle porte di Asti. Une un bus di linea della Giachino si sono scontrati sul rettilineo alle porte di frazione Serravalle. L'impatto è avvenuto al centro della carreggiata e ha portato al ferimento dell'autista ...... macchine,, bus, furgoni e scooter si sono ritrovati imbottigliati in un maxi - ingorgo. A peggiorare la situazione anche unotra due mezzi, fortunatamente senza feriti, in corso ...Incidente questa mattina alle porte di Asti. Un camion e un bus di linea della Giachino si sono scontrati sul rettilineo alle porte di frazione ...Gravissimo incidente in autostrada, tra i caselli Marcallo Mesero e Arluno. Stando alle informazioni dei vigili del fuoco, all'altezza del chilometro 508 verso le 22.30 di ieri venerdì 2 dicembre un'a ...