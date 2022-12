Quei droni che colpiscono la deterrenza nucleare del Cremlino

Leggi su formiche

(Di martedì 6 dicembre 2022) Lunedì 5 e martedì 6 ottobre si sono verificate esplosioni negli aeroporti russi di Engels-1, vicino alla cittadina di Saratov, e di Dyagilevo, vicino a Ryazan, che hanno lasciato alcune vittime e danneggiato pesantemente alcuni aerei militari. Un terzo attacco è stato condotto contro un deposito di petrolio, che ha preso fuoco, apparentemente senza vittime. La notizia è importante per diversi motivi tra cui la dimostrata capacità ucraina di colpire in profondità nel territorio nemico e, dall’altra parte, l’incapacità russa di proteggere infrastrutture di assoluta rilevanza strategica, dato che le due basi aeree ospitano asset nucleari della Federazione. Foto: schiuma antincendio e mezzi di soccorso intorno a un Tu-95. Credit @kromark In Italia, e probabilmente anche altrove, la domanda che ci si pone è: vedremo un’escalation? La risposta è tendenzialmente ...