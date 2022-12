Pagelle Marocco-Spagna 3-0 dcr | voti Mondiali 2022 | Bounou eroe | Hakimi e Saiss leader Dani Olmo e Morata impalpabili

Leggi su oasport

(Di martedì 6 dicembre 2022)3-0 (dcr), 8: all’inizio appare un po’ emozionato, poi però si scioglie non sbagliando nulla nella direzione della difesa e fra i pali. Ai rigori diventa l’parando due rigori e costringendo Sarabia a mandare il terzo sul palo. Muro invalicabile., 7: molto attento a non scoprire la sua zona di competenza. Si limita, ma vista l’importanza della posta in palio applica la giusta condotta alla sua gara. Nella serie finale decreta il passaggio del turno delcon un cucchiaio tanto sfrontato quanto implacabile., 7: quando può ci mette fisicità e gestione, quando non può si arrangia spazzando. Un capitano totale in termini diship. Aguerd, 6,5: collabora al ...