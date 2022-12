Inchiesta Juve | Abete | «Ecco perchè non sarà come Calciopoli»

(Di martedì 6 dicembre 2022), il presidente della LND Giancarlodice la sua sulla vicenda che vede coinvolti i bianconeri Giancarlo, presidente della Lega Nazionale Dilettanti, ha parlato a margine della presentazione del libro del giornalista Marco Bellinazzo. Si è concentrato molto sull’attuale situazione dellantus, rilasciando le seguenti dichiarazioni a Sportface. LE PAROLE – «Oggi c’è una realtà di approfondimento sia dell’ordinamento statuale che dell’ordinamento sportivo su determinati comportamenti che fanno riferimento in particolare all’area del bilancio, alle dimensioni di valutazione economica dei giocatori, e ad una situazione che vede nell’aspetto economico e finanziario qualcosa di centrale. Quando si parlò dil’attenzione non era su questi temi ma ...

Sky Sport

, il presidente della LND Giancarlo Abete dice la sua sulla vicenda che vede coinvolti i bianconeri Giancarlo Abete, presidente della Lega Nazionale Dilettanti, ha parlato a margine ...Commenta per primo Lainizia a preoccuparsi. Nell'ambito dell'Prisma , tra i rischi potenziali i bianconeri sono esposti alla possibilità di 'sanzioni, esclusione o limitazione all'accesso alle competizioni ... Juventus, le news di oggi sul caso plusvalenze e l'inchiesta Il ministro della Giustizia Carlo Nordio ha annunciato una riforma delle intercettazioni, definendole "uno strumento micidiale di delegittimazione" ...Juventus, cosa succederà ora L'inchiesta dei pm di Torino non è l'unica preoccupazione per il club bianconero, i cui tifosi ora si chiedono quali siano effettivamente i ...