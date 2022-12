Fiat E-Doblò - Tuttofare elettrico

Leggi su quattroruote

(Di martedì 6 dicembre 2022) Per la prima volta una nuova generazione delnon aggiunge centimetri di carrozzeria, chili di portata, litri di volume di carico o centimetri cubi di cilindrata. Arrivato alla sua terza incarnazione (più un paio di aggiornamenti importanti), nel pieno dell'integrazione dinel sistema Stellantis, ilnato e cresciuto su piattaforme derivate dalla Punto converge sulla meccanica e sulla carrozzeria degli ex rivali PSA, vale a dire Citroën Berlingo, Peugeot Rifter e Opel Combo Life. E li segue sul cammino dell'elettrificazione senza se e senza ma. 420 km di autonomia in città. Se al furgone, esattamente come per i cugini, viene lasciata la scelta fra motori a benzina, diesel ed, l'Mpv - E-all'anagrafe - punta su un power pack costituito dal motore sincrono a magneti ...