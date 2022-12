Eco dalle Città

Dal 2017, anno in cui il primo impianto associato alha immesso in rete i primi metri cubi di ...i nuovi 52 impianti previsti nel paese , tra impianti in revamping e strutture nuove, molte ......dal Consorzio Italiano Compostatori in collaborazioneRe Soil Foundation in occasione della Giornata mondiale del Suolo. 'Molti di noi - dichiara ad askanews Lella Miccolis, Presidente- ... Cic: con una raccolta dell'organico efficiente l'Italia può produrre 1 miliardo di m3/anno di biometano Con una raccolta differenziata dell’organico efficiente in tutto il paese, il cui obbligo ricordiamo è subentrato il 1° gennaio 2022, l’Italia potrebbe arrivare a produrre 1 miliardo di metri cubi all ...Roma, 6 dic. (askanews) - Il suolo è una risorsa ambientale strategica, minacciata dal cambiamento climatico che si manifesta con eventi estremi i cui effetti sono ormai sotto gli occhi di tutti. Il s ...