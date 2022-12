Amendola spiega che se il Pnrr è in ritardo la colpa non è del governo Draghi

Leggi su linkiesta

(Di martedì 6 dicembre 2022) «Noi sappiamo benissimo che ilè l’unico vero e decisivo strumento di sviluppo e crescita per il Paese, e quindi non lavoreremo mai per opporci pregiudizialmente o ostacolarne il cammino. Ma non accettiamo l’accusa di aver accumulato ritardi: abbiamo fatto tutto quanto era dovuto, e anche di più». Vincenzo, oggi deputato Pd, è stato – nelle vesti di ministro agli Affari europei nel Conte due e sottosegretario alla presidenza del Consiglio nel– un punto di riferimento per il Piano nazionale di ripresa e resilienza fin dal suo avvio. Conosce alla lettera i meccanismi per far funzionare l’arrivo in Italia dei fondi europei del Next Generation Eu. E a Repubblica dice: «Avevamo messo a punto una macchina oliata e funzionante per gestire un’operazione così complessa. Ci aspettiamo che il nuovo ...