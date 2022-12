Uomini e Donne | Lucrezia Faglia commenta gli atteggiamenti di Federico Nicotera | “È proprio sbarellato per Carola Carpanelli | ma…”

Leggi su isaechia

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Mentre il trono diall’interno dello studio disi avvia alle battute finali, con la scelta che ormai sarà trae Alice, fuori dal programma la sua ex corteggiatriceè tornata a parlare dell’esperienza vissuta all’interno del dating show e delle emozioni vissute. Intervistata da Lorenzo Pugnaloni per MondoTv24,ha raccontato per prima cosa i motivi che l’hanno spinta a tentare questa strada: Io andai a fare il provino 10 anni fa, quando avevo 21 anni e c’era ancora ragazzi e ragazze, poi non ho partecipato, però questo è sempre stato un desiderio nel mio percorso, poi in un periodo molto down dell’anno scorso ho deciso di ributtarmi, dando sempre molta fiducia al programma, perché io credo ...