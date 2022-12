Tennis | Berrettini | “Un anno infernale | ma ora mi sento più forte a livello mentale”

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Il 2022 è quasi giunto al termine e, per Matteo, non è stato certamente unfacile. Buoni risultati, mischiati a tanti infortuni, e anche al Covid, che gli ha impedito di partecipare a Wimbledon. Ecco le sue parole a Sky Sport: “Nonostante non sia mai stata una stagione continua a causa degli infortuni, i risultati sono stati molto buoni. Quando sono stato bene ho giocato il migliordella mia vita, sfortunatamente poi sono successe tante cose. Diciamo che è stato un. Mi infortunavo ed ero triste, ma poi mi ripetevo che non potevo aspettare succedesse qualcosa. Aogni volta dopo un rientro mi sono sentito sempre piùrispetto a quella precedente. E questa credo sia stata la cosa più ...

Matteoe Lorenzo Musetti hanno deciso di iniziare un po' in anticipo la nuova stagione. ... ancor prima di concorrere allo Slam di Melbourne, scenderanno in campo allaUnited Cup in ...Matteotorna a giocare in singolare, nel torneo di Diriyah . Queste le prime dichiarazioni del ... ma sono certo che l'atmosfera sarà fantastica e spero che ilispirerà gli ...E questa credo sia stata la cosa più importante". Il ritorno in campo di Matteo Berrettini sarà nella Diriyah Tennis Cup dall'8 al 10 dicembre prossimi: "Non sono mai stato in Arabia Saudita. Sarà un ...Il romano: Nonostante non sia mai stata una stagione continua a causa degli infortuni, i risultati sono stati molto buoni.