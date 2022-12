Juve | la mail | “Abbiamo bisogno del tornado” Gli scambi dei giocatori segnati con l’incognita X perché dovevano essere a saldo zero

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Nel mare magnum degli atti che compongono la complessa indagine della procura di Torino sulle “dissennate” “manovre correttive” per occultare la reale situazione finanziaria dellantus e che hanno portato alla richiesta di processo per 12 persone fisiche – compreso Andrea Agnelli – e la stessa società, si trovano e, appunti e intercettazioni che fotografano perfettamente quanto profondo fosse il baratro di cui i vertici erano consapevoli e quanto estreme potesserole misure da prendere, compreso “un” di svalutazioni e ammortamenti. In questo quadro di consapevolezza compare anche il fratello di Giorgio Chiellini, ex capitano della. Ebbene secondo gli inquirenti Claudio Chiellini (non indagato), che nella trascrizione di una riunione specifica come fossero necessari 120 ...