Calciomercato.com

... 4 punti, una sola vittoria - non proprio meritata contro l Canada - e tante. Il flop fa ... Lukaku, desaparecido nell'da mesi per problemi fisici, in Qatar ha lasciato il segno per la ......orribile con la mancata convocazione al mondiale e la tournée in Giappone ha lasciato moltre. ... L'ex capitano dell'sta trovando la via della rete perduta al Galatasaray dove è in prestito ... Inter, ombre sul futuro di Bastoni | Mercato Come riportato questa mattina da La Gazzetta dello Sport, molte cose potrebbero cambiare nei prossimi mesi in casa nerazzurra. Tutti i 4 centrali di ruolo al momento in rosa sono infatti in situazioni ...Comunque la mia resta pur sempre una parentesi. Dopo mi attende Dazn e non vedo l’ora di ricominciare con le partite di calcio. Alla ripresa mi aspetta Inter-Napoli».