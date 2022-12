In Brasile Bitcoin viene riconosciuto come mezzo di pagamento | mentre la BCE continua a demonizzarlo!

...Paesi che accettanoe crypto come pagamento Sono davvero molti i Paesi che adottano... Svizzera , El Salvador , Stati Uniti, Sudafrica, Messico, Argentina,, Cile, Cipro, ...A testimonianza di una penetrazione ormai dilagante, ilsi è fatto strada anche in, con le autorità locali che, approvato un disegno di legge ad hoc, lo hanno ammesso come metodo di pagamento ufficiale. L'adozione di tale provvedimento non ...A consumare energia sono le aziende di mining e non Bitcoin, probabilmente bisogna intervenire su quelle. Inoltre molti paesi non sembrano pensarla come la BCE, ad esempio in Brasile una legge ha ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...