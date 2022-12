(Di lunedì 5 dicembre 2022)– E’ undai toni più che accesi quello in corso di svolgimento a. In Aula, dove si sta discutendo il Bilancio di previsione, va in scena la protesta, civile e silenziosa, dei residenti di Passo della Sentinella, teatro, negli ultimi giorni, di allagamenti dovuti alle forti piogge e alle mareggiate che hanno flagellato l’area di. Diverse abitazioni, ancora oggi, risultano allagate. La presidente Vona sospende così ilper dare la parola ai cittadini, che spiegano l’inferno che stanno vivendo oramai da anni. I cittadini hanno quindi chiesto un tavolo, con Regione e Comune, per chiarire che “gli abitanti dinon sono. Hanno la residenza e le utenze”. A ...

Il Faro online

... ildeve assumere oggi stesso ogni conseguente decisione". È il 12 ottobre quando Fabio Lazzerini , amministratore delegato di Ita Airways , entra nella palazzina Alfa die ...'La Legge punta a valorizzare tutti quei territori compresi tra, Bracciano e Civitavecchia, dal lago alla costa, una legge estremamente importante che ilRegionale ha approvato ... Fiumicino. Consiglio comunale sospeso, parla Fiumara grande: "Non chiamateci abusivi. Vogliamo dignità" Così, in una nota, il capogruppo del Partito democratico in Consiglio comunale, Stefano Calcaterra. Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino ilfaroonline.it è su GOOGLE ...Fiumicino - "In prossimità delle feste natalizie, in collaborazione con la Caritas della Diocesi di Porto S. Rufina e le parrocchie del territorio di Fiumicino, insieme alle attività produttive della ...