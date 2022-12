Cade in casa | bimba di 11 mesi ricoverata per trauma

Fanpage.it

E se qualcosa va storto e la vittima nonsubito nel tranello inizia a tempestare la preda di ... Come accaduto lo scorso 2 novembre quando la 26enne si è presentata adi un'anziana di Sant'...... al ristorante Pomari, quandosotto gli occhi di Battista Meneghini, zio paterno dell'autore. ... L'autore ricorda di aver frequentato ladegli zii, considerando che Maria era una cuoca molto ... Le cade una sigaretta sul tappeto e prende fuoco casa: morta una ... Ogni giorno dal cielo scende una pioggia di plastica, o meglio una nebbiolina quasi invisibile di microplastiche. Non si vede, non si sente, non ha odore. Ma scende, e ha effetti non propriamente bene ...Una donna di 70 anni è morta in casa sua a causa di un incendio esploso ieri mattina: il rogo sarebbe stato causato da un mozzicone caduto sul tappeto ...