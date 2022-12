Anche le principesse prendono abiti in affitto

Leggi su iodonna

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Abbiamo visto Kate Middleton in Alexander McQueen, Roland Mouret, Burberry ed Emilia Wickstead per l’incontro all’Università di Harvard. Ma, a Boston, per il gala degli Eartshot Prizes ha sbaragliato ogni aspettativa: si è presentata con un look incredibile. Tra passato e presente. Con un abito verde firmato Solace London e il famoso girocollo di smeraldi appartenuto da Lady Diana. (Photo by Karwai Tang/WireImage) L’abito indi Kate Middleton Per la cerimonia di premiazione dell’Earthshot Prize, la principessa del Galles, dicevamo, ha indossato dunque un abito verde firmato Solace London. Secondo il Daily Mail, lo ha preso insul sito britannico Hurr, definito l’”Airbnb del fashion”. E questo ce la rende ancora più vicina noi. Significa che per essere principessa per una notte, bastano 86 euro. Tanto è costato il noleggio. ...