62esima Sagra dell’Olivo di Canino | programma completo

(Di lunedì 5 dicembre 2022)didella manifestazione 8 Dicembre Ore 8:00 Avis, donazione straordinaria e, alle ore 9:00, Cerimonia di intitolazione della Sala Ristoro al Geometra Giuseppe Corti, Piazza V. Emanuele Ore 8:30 Passeggiata con il Gruppo ArcheoTrekking Vulci, partenza dall’Arancera Ore 10:00 InaugurazioneOre 10:00 Apertura del mercatino artigianale per le vie del centro storico Ore 10:30 Manifestazione canina a cura del Corteo Storico Ass.ne “Papa Paolo III A. Farnese”, Arancera Ore 10:30 Sfilata del Ringraziamento a cura dell’ Ass. Coldiretti e Cavallari Ore 11:00 Santa Messa, Chiesa di San Francesco Dalle ore 11.00 per tutto il giorno Spettacolo ...

Alle 10 l'inaugurazione della Sagra dell'Olivo con conseguente apertura del mercatino artigianale per le vie del centro storico. La Sagra dell'Olivo di Canino è giunta alla sua 84esima edizione e il programma è ricco di degustazioni, convegni, spettacoli, visite guidate e intrattenimenti di ogni tipo. Dall'8 all'11 dicembre 2022 torna nella Tuscia la sagra più antica d'Italia sull'olio - nata nel 1939 e tramandata ancora oggi di generazione in generazione: quella dell'Olivo di Canino (VT).