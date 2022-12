Calciomercato.com

... Sampdoria, Sassuolo, Empoli e Udinesescenari che mettono 'in pericolo la lealtà della ... che nell'agosto 2021 porta Romero alin cambio di 50 milioni di euro. In un'intercettazione del ...... l'ex ad Maurizio Arrivabene, l'ex capo dell'area tecnica Fabio Paratici, oggi al, e ... LA UEFA Intanto siun nuovo fronte internazionale per la società bianconera: la Uefa ha comunicato ... Tottenham, si apre la via del Brasile per Lucas Moura "Rapporti di collaborazione e partnership” fra la Juventus e squadre come Atalanta, Sampdoria, Sassuolo, Empoli e Udinese apre scenari che mettono «in pericolo la lealtà della competizione sportiva».Marco Rossi, allenatore italiano e attuale commissario tecnico dell'Ungheria, ha rilasciato un'intervista in esclusiva ai microfoni di Milannews.it, nella quale ha trattato ...