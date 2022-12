Globalist.it

Attrice ma anche attivista dei diritti civili. Nata a Gibuti nel 1985 da genitori etiopi,vive in Italia con la famiglia dall'età di 5 anni. Il suo percorso artistico comincia con la moda nel 2004 per poi approdare sul set cinematografico in un secondo momento. Nel 2017 a ...Giletti parla di questo e di molto altro con gli ospiti della serata: Gad Lerner,, Iuri Maria Prado, Alessandro Sallusti, Luca Telese e Gianluigi Paragone. Tezeta Abraham, modella e attrice ma soprattutto attivista per i diritti civili Attrice ma anche attivista dei diritti civili. Nata a Gibuti nel 1985 da genitori etiopi, Tezeta Abraham vive in Italia con la famiglia dall’età di 5 anni. Il suo percorso artistico comincia con la ...Le anticipazioni della puntata stasera in tv su La7: reportage bomba dal Ruanda sul deputato italo-ivoriano. Tra gli ospiti: Tezeta Abraham e Iuri Maria Prado ...