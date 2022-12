Pelé | le parole di Lapo Elkann | «Sto pregando per te»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 4 dicembre 2022)posta online una foto con, con un pensiero per la perla nera, ricoverata in ospedale: «Un abbraccio e una preghiera»dedica un bel pensiero ache in questi giorni versa in condizioni di salute allarmanti, malgrado le molte rassicurazioni da parte sua e delle persone a lui vicino. Un fortissimo abbraccio a. Gli auguro dal profondo del ?? di superare presto questo difficile momento. Una preghiera per Lui ???????????? pic.twitter.com/OKtVfw6uWd—(@) December 4, 2022 «Un fortissimo abbraccio a. Gli auguro dal profondo del cuore di superare presto questo difficile momento. Una preghiera per Lui», ha scritto ...