Mattarella | “Vigili del fuoco solido presidio all’incolumità”

(Di domenica 4 dicembre 2022) ROMA – “In occasione della Festa della Patrona, Santa Barbara, desidero rivolgere un grato pensiero a tutti idel, interpretando i sentimenti di stima e di riconoscenza dell’intera collettività”. Lo scrive il Presidente della Repubblica, Sergio, in un messaggio inviato al Capo del Dipartimento deidel, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, Prefetto Laura Lega. “Nei delicati scenari emergenziali e negli interventi di soccorso pubblico – aggiunge – le donne e gli uomini del Corpo rappresentano da sempre una tutela dell’incolumità delle persone e dell’integrità dei beni, dando concreta attuazione ai principi di solidarietà che ispirano la Carta Costituzionale, come evidenzia anche l’impegno in occasione dei ...