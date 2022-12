TGCOM

'Questi membri della rete sionista, diretti dai servizi segreti israeliani, hanno condotto rapine, distruzione di proprieta' private e pubbliche, rapimenti e confessioni da individui con la forza, con ...TEHERAN. Il governo iraniano ha annunciato di aver giustiziato quattro cittadini, arrestati nel giugno di quest'anno, con l'accusa di collaborazione con Israele. Pochi giorni fa la magistratura aveva ... Iran, legami con Israele: quattro uomini giustiziati In Iran quattro uomini, arrestati a giugno per legami con Israele, sono stati giustiziati con impiccagione. Lo ha reso noto questa mattina il sito di notizie della magistratura. I quattro giustiziati ...Oltre a loro ha preso nel suo mirino anche alcune organizzazioni mediatiche che hanno mosso critiche nei confronti dell’attuale regime presente in Iran, e poi ancora civili ebrei o civili che hanno ...