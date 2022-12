Giroud è l’attaccante sottovalutato più forte di sempre | più lo criticano | più segna

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 4 dicembre 2022) Olivierentra definitivamente nella leggenda del calcio francese. Da oggi è il calciatore che hato più gol in Nazionale: 52 reti contro le 51 di Thierry Henry che ha perso il primato. Per Deschamps è intoccabile, anche se con Benzema non avrebbe giocato. Scrive Le Parisien: Dopo 117 presenze, supera un’altra leggenda, Thierry Henry (51 gol in 123 presenze). Due gol contro l’Australia nella prima partita del Mondiale, contro la Poloniaha trovato la rete al 44esimo minuto. Servito da Kylian Mbappé, si è liberato dalla marcatura polacca e poi hato con un sinistro che ha ingannato Szcz?sny e ha portato la Francia in vantaggio poco prima dell’intervallo.del Milan non aveva maito in una partita ad eliminazione diretta di un Mondiale. Nel 2014, ...