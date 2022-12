Ultime Notizie – Morta Julia Reichert | documentarista da Oscar della classe operaia

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di sabato 3 dicembre 2022) La regista statunitense, la cui carriera cinquantennale diè stata coronata dalla vittoria dell’nel 2020 per “Made in Usa – Una fabbrica in Ohio”, autrice di film dedicati soprattutto alla, che ha prestato particolare attenzione alla condizione delle donne lavoratrici, ègiovedì 1 dicembre nella sua casa di Yellow Springs, nell’Ohio, all’età di 76 anni in seguito ad un tumore. L’annuncioscomparsa è stato dato dal suo compagno e frequente collaboratore alla regia Steven Bognar a “The Hollywood Reporte”. Nonostante si fosse sottoposta alla chemioterapia prima del suo trionfo agli, la regista ha partecipato alla cerimonia degli Academy Awards del 2020 e si è recata ...