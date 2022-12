Si schiantano in auto mentre vanno a scuola | morto un 18enne

Un 18enne morto e due coetanei gravemente feriti è il bilancio di un incidente stradale avvenuto stamani attorno alle 7.30 a Forcola, in Valtellina. I tre erano ine stavano andando a scuola negli istituti superiori di Sondrio. La vettura, per cause ora al vaglio dei carabinieri, si è schiantata contro un muro che costeggia la strada provinciale delle ...Due ragazze di 22 e 21 anni sono morte in un incidente sul litorale a sud di Roma . La loro automobile si è andata a schiantare contro un albero. Sicon l'contro l'albero: morte due ventenni Terribile tragedia sul litorale a sud di Roma. Due ragazze di 22 e 21 anni sono morte a causa di un incidente avvenuto in via della Pineta, ...I tre erano in auto e stavano andando a scuola negli istituti superiori di Sondrio. La vettura, per cause ora al vaglio dei carabinieri, si è schiantata contro un muro che costeggia la strada ...I tre erano in auto e stavano andando a scuola negli istituti superiori di Sondrio. La vettura, per cause ora al vaglio dei carabinieri, si è schiantata contro un muro che costeggia la strada ...