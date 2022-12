Pd | Schelin | ' Da colmare i buchi della Meloni | diseguaglianze di genere e generazionali No donna sola al comando'

(Di sabato 3 dicembre 2022) - Uno stralcio dell'intevento di Ellin Schlein a Otto e Mezzo. 'Va fatto uno sforzo per tenere insieme la pluralità, la scissione è un messaggio sbagliato. Ci serve l'unità e la coerenza'. E poi: '...

- Uno stralcio dell'intevento di Ellin Schlein a Otto e Mezzo. 'Va fatto uno sforzo per tenere insieme la pluralità, la scissione è un messaggio sbagliato. Ci serve l'unità e la coerenza'. E poi: '...- Uno stralcio dell'intevento di Ellin Schlein a Otto e Mezzo. 'Va fatto uno sforzo per tenere insieme la pluralità, la scissione è un messaggio sbagliato. Ci serve l'unità e la coerenza'. E poi: '...Uno stralcio dell'intevento di Ellin Schlein a Otto e Mezzo. "Va fatto uno sforzo per tenere insieme la pluralità, la scissione è un messaggio sbagliato. Ci serve l'unità e la coerenza". E poi: "Giorg ...