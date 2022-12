Maurizio Costanzo condannato per diffamazione nei confronti del giudice del caso Gessica Notaro Disse | “Complimenti al gip” in diretta tv

I FATTI - Ma cosa è successo In una puntata delshow , trasmessa il 20 aprile del 2017,si lasciò andare a commenti ritenuti offensivi nei confronti del gip Cantarini. Tra gli ospiti vi era Gessica Notaro, che per la ...è stato condannato dal tribunale di Ancona ad un anno di reclusione con la sospensione della pena subordinata al pagamento di 40mila euro come risarcimento danni per diffamazione nei ...Nel 2017, Gessica Notaro si mostrava per la prima volta a volto scoperto sul palco del Maurizio Costanzo Show dopo l’aggressione con l’acido da ...Caso Notaro, diffamò il giudice: condannato Maurizio Costanzo. Il conduttore ospitò la riminese in tivù e accusò il gip Cantarini di non essere riuscito a fermare Tavares. Per il giornalista è ...