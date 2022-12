La pallavolo integrata per vincere ogni fragilità

(Di sabato 3 dicembre 2022) Inclusività, integrazione, parità. Questi sono i valori che stanno alla base della “”, sport di squadra di CSI (Centro Sportivo Italiano) e di FISDIR (Federazione Italiana Sport Disabilità Intellettiva Relazionale), ispirato allae che vede giocare sotto rete persone abili e diversamente abili. Combattere eMentre nella“classica” esistono categorie diverse a seconda di età e sesso, nellasi gioca tutti insieme: in campo domina l’uguaglianza! Si tratta, dunque, di squadre miste costituite da 4 giocatori diversamente abili e 2 normodotati, nel ruolo di libero, che si trovano a scontrarsi periodicamente in tornei e partite del Campionato Nazionale. Ognuno ...

