Gareggiò senza velo a Seul | demolita in Iran casa scalatrice

Rekabi aveva preso parte alla competizionehijab proprio quando le proteste anti - regime si stavano diffondendo in tutto l'Iran in seguito alla morte della 22enne Mahsa Amini mentre era sotto ...... per ordine delle autorità, la casa di famiglia dell'atleta iraniana Elnaz Rekabi che lo scorso ottobre, in Corea del Sud, aveva gareggiatovelo , ha reso noto il sito di notizie IranWire. ...