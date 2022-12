(Di sabato 3 dicembre 2022) Una giovane vittima di Albertoha raccontato in esclusiva a Quarto Grado la sua storia: "Pochissimi ricordi, come urla di dolore"

ilGiornale.it

uno di voi, anche se voi siete studenti del liceo . E avevo la passione per i manga e gli '... " La mia vita è statada questa vicenda e con me quella dei miei familiari . Il fango che ...... ha sottolineato come la sua vita "sia stata" da questa vicenda. "Non solo la mia - ... E ancora: "uno di voi, anche se voi siete studenti del liceo. E avevo la passione per i manga e gli ... "Ero distrutta". Il racconto choc della violenza di Genovese Il politico e imprenditore, 94 anni il prossimo dicembre: «La borghesia milanese è stata distrutta dal rito del weekend. Amo i salotti ma detesto i pettegolezzi» ...