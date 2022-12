Combinata nordica | a Lillehammer tra le donne Gyda Westvold Hansen chiude la pratica con il salto Annika Sieff seconda si gioca il podio

Leggi su oasport

(Di sabato 3 dicembre 2022) Gara-2 per la Coppa del Mondo dial femminile in quel di. In terra norvegese la padrona di casa, il fenomeno della disciplina, ha già chiuso ladopo la prova di. Si può dare già per ufficiale o quasi la doppietta in apertura della stagione. La norvegese, partita da due stanghe in meno rispetto alle rivali, ha trovato il migliordi giornata trovando l’HS a 98 metri: 132 punti e vittoria in cassaforte. Alle sue spalle nuovamente l’azzurra, oggi però più in difficoltà con condizioni meteo diverse. L’italiana dista 57” dalla vetta, ma non ha margine sulle inseguitrici. La terza della graduatoria, Lisa Hirner, è infatti ...