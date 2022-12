Cesena-San Donato oggi in tv | data | orario e diretta streaming Serie C 2022 2023

(Di sabato 3 dicembre 2022) Tutto pronto al Manuzzi per la sfida-San, match valevole per la diciassettesima giornata del campionato italiano di: ecco di seguito tutte le informazioni in merito alla, l’, latv e lo. Scontro tra alta e bassa classifica quella di, con i padroni di casa che sono su, al quinto posto, con 28 punti e a sole 5 lunghezze dal primo posto, mentre gli ospiti sono sprofondati in zona retrocessione, a pari punti all’ultimo posto con l’Olbia. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 3 dicembre alle ore 17:30 e sarà trasmessa insu Eleven Sports e sullagol di Sky Sport al canale 252. SITO LEGA ...

Collegamenti in diretta con i campi della Serie C:vsDonato Tavarnelle: Dario Massara Imolese vs Vis Pesaro: Luca Mastrorilli Olbia vs Recanatese : Nicolò Ramella Virtus Entella vs ......00 ITALIA SERIE C - GIRONE B Ancona - Alessandria 14:30 Carrarese - Torres 14:30 Fiorenzuola - Rimini 14:30 Gubbio - Siena 14:30 Imolese - Vis Pesaro 14:30 Montevarchi - Pontedera 14:30... "Cesena in crisi No, sappiamo chi siamo" Il tecnico Toscano presenta la gara di oggi col San Donato Tavarnelle:"Guardiamo a noi stessi e pensiamo a vincere una partita alla volta"