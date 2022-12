Calcio | Mondiali 2022 Denzel Dumfries | “Abbiamo ricevuto tante critiche | contento di aver aiutato la squadra”

(Di sabato 3 dicembre 2022) Nonosun gioco non spumeggiante, l’Olanda continua a macinare risultati e prosegue il proprio cammino neidiin Qatar. Netto 3-1 per gli Orange sugli Stati Uniti nel primo degli ottavi di finale:molto cinica quella di Van Gaal, che è riuscita a ripartire al meglio siglando le reti con Depay, Blind e. Proprio, terzino dell’Inter, è stato il migliore in campo con due assist e la rete conclusiva. Le sue parole a De Telegraaf: “Ero concentrato. Sonodipotuto aiutare lamolteultimamente e questa partita è una buona spinta sia per me che per Blind”. Prosegue: “Van Gaal a ...

