Aurelio Andreazzoli è il nuovo responsabile tecnico della prima squadra

(Di sabato 3 dicembre 2022) La Ternana Calcio comunica di aver ingaggiato, in qualità di, il signor.Iltoscano (è nato a Massa il 5/11/53) si è legato alla società rossoverde fino al 30 giugno 2024.vanta, tra le altre cose, una collaborazione biennale con Luciano Spalletti nell’Udinese (2004/2006) e di 11 anni nella Roma con Spalletti, Montella, Garcia e Zeman (2006/2017, in qualità di collaboratore).Al suo attivo, come primo allenatore, un sesto posto in Serie A ed una finale di Coppa Italia con la Roma, una promozione dalla Serie B alla Serie A con l’Empoli (stagione 2017/18) e, nella scorsa stagione, una salvezza anticipata, nella Massima Serie, sempre ...

Così, ai microfoni di Sky Sport , commenta Venezia - Ternana , sfida che ha aperto la quindicesima giornata di Serie B e che ha visto la formazione umbra uscire sconfitta dalla ......00 Serie B 15a Giornata: Venezia vs Ternana (diretta) Telecronaca: Alberto Santi - Commento: Alessandro Budel Trasferta in laguna per la Ternana, la cui guida tecnica è passata ad...Al termine del match perso 2-1 dalla Ternana contro il Venezia allo stadio "Penzo" nella quindicesima giornata del campionato di Serie B ha parlato in sala stampa il nuovo allenatore rossoverde ...Al Penzo finisce 2-1 per la squadra di Vanoli. Domani il resto della giornata: Blessin, appena graziato, è obbligato a battere il Cittadella ...