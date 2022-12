Tajani | “Giustizia per Regeni | attenzione su Zaki”

(Di venerdì 2 dicembre 2022) ROMA – “Energia, clima, immigrazione e sicurezza alimentare, questi i punti su cui rafforzare cooperazione con l’Egitto, un Paese strategico per la stabilità del Nord Africa.e verità per Giuliosul caso. Questi i temi affrontati con il ministro degli Esteri egiziano Shoukry”. E’ quanto ha scritto in un tweet il ministro degli Esteri, Antonio, pubblicando le foto dell’incontro di ieri a Roma. L'articolo L'Opinionista.

Agenzia ANSA

Ilha aggiunto che bisogna "mettere insieme know - how e risorse per creare partnership che beneficino entrambe le realtà". Un approccio votato all'economia ma che passi per relazioni all'..."È una situazione dolorosa, ma è stato seguito l'iter", ha commentato il ministro della... Perla diplomatica 'è salva per miracolo perché per fortuna non è esplosa la molotov piazzata ... Tajani a Shoukry, giustizia per Regeni, attenzione su Zaki Silvestri (Avsi) alla Dire: "Gli effetti dell'emergenza si combattono Insieme alle popolazioni locali, e a partire dalla formazione" ...Subito era arrivato il post sui social network della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che indicava una pista precisa ...