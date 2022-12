Streptococco A | allarme in Gran Bretagna per alcuni bambini morti a causa dell’infezione

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Per il Guardian i casi sono quattro, mentre SkyNew ne riporta almeno sei. Ma è scattato unnel Regno Unito, per l’esito letale dicasi acuti fra idi infezioni dadi gruppo A. Iavevano tutti meno di 10 anni erano iscritti a scuole elementari o materne. I dati riferiti dal quotidiano si riferiscono alle informazioni degli specialisti della Agenzia per la sicurezza (Uk Health Security Agency), istituzione di coordinamento fra le strutture mediche del servizio sanitario nazionale (Nhs). Normalmente questa forma batterica presenta sintomi blandi, mal di gola, febbre e infezioni cutanee minori o la scarlattina. Ma negli ultimi mesi sono stati registrati sull’isola più di una decina di casi di contagi infantili definiti “invasivi”: circa la metà dei quali ...

Epidemia didi gruppo A (iGAS), batterio raro, minaccia ein Gran bretagna: un bambino di 6 anni muore e un altro viene ricoverato in ospedale. Somministrati forti antibiotici a compagni ed ...La piccola deceduta non ha saputo reagire all'infezione dadi gruppo A . Un altro il bambino in gravi condizioni : colpito da un'infezione del medesimo gruppo, è stato ricoverato d'...Segnali di allarme, nel Regno Unito, per l'esito letale di alcuni casi acuti fra i bambini di infezioni da streptococco di gruppo A. Sei bambini di età inferiore ai 10 anni, tutti ...Epidemia di streptococco gruppo A (iGAS) in Uk, bambino morto, uno grave, ecco i sintomi: antibiotici a insegnanti e alunni.