Si riaccendono i timori per la Fed | Piazza Affari sbanda e chiude a -0 | 3%

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Le Borse europee riportano indietro le lancette dell’orologio e tornano a spaventarsi per una eventuale stretta aggressiva a causa di un mercato del lavoro Usa più in salute del previsto. Euro stabile a 1,04 dollari, spread in rialzo a 191 punti

La seduta ha premiato, tra gli altri, Fineco (+1,9%), Azimut (+1,9%), A2a (+1,6%) e DiaSorin (+1,6%). Dall'altro lato del listino, vendite su Erg ( - 2%) ed Eni ( - 1,4%) che non ha trovato sostegno ...Sullo sfondo restano iper lo stato di salute dell'economia Ue, le tensioni in Ucraina e l'avvicinarsi dell'entrata in vigore dell' embargo europeo sul greggio russo, che scatterà tra 72 ore. ... Borsa: si riaccendono i timori sulla Fed, Milano sbanda e chiude a -0,3% - Il Sole 24 ORE Per il Ftse Mib bilancio settimanale intorno a -0,4% (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 02 dic - Le Borse europee riportano indietro le ...