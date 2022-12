Rakitic sfotte Lukaku | “In Croazia ti onoreremo per un mese”

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Non bastava la pessima prestazione e i gol sbagliati che sono costati al Belgio l’eliminazione dal Mondiale. Sui social, dopo la partita trae i Diavoli Rossi, Romeluha dovuto incassare anche lo sfottò dell’ex nazionale Ivan: “Andiamo! Dobbiamo onorarlo una Spalato! Andiamo!”, dice sorridente in una storia pubblicata su Instagram dal suo agente Marko Bralic. L’attaccante dell’Inter è già nel mirino della critica in Belgio, ma è evidente che la sua condizione sia ancora lontana dall’essere considerata accettabile in una stagione condizionata da infortuni e ricadute. SportFace.

