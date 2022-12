(Di venerdì 2 dicembre 2022)Ati-Zigi: Seidu: Amartey: Salisu: Baba: Patrey: Samed: Kudus: A.Ayew: J.Ayer: Williams: All. Addo:Rochet: Varela: Gimenez: Coates: Olivera: Pellistri: Valverde: Bentancur: De Arrascaeta: Suarez: Nunez: All. Alonso: Foto: LaPresse

Malissimo Zambo Anguissa e Nikola Milenkovic Ilsupera di misura la Corea di un Kim Min - jae a mezzo servizio. Tante emozioni nel 3 - 3 tra Serbia e Camerun con protagonista un superbo Sergej ...In ogni caso Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, lee le ...- Spazio a Mohammed Kudus, l'intoccabile, il fantasista della nazionale più imprevedibile di ... Pagelle Ghana-Uruguay, Mondiali calcio 2022: voti in diretta Il Ghana supera di misura la Corea di un Kim Min-jae a mezzo servizio. Tante emozioni nel 3-3 tra Serbia e Camerun con protagonista un superbo Sergej Milinkovic-Savic. Malissimo Zambo Anguissa e Nikol ...COREA DEL SUD-GHANA 2-3 - 24' Salisu, 34' e 69' Kudus, 58' e 61' Cho Gue-Sung COREA DEL SUD (pagelle a cura di Gaetano Mocciaro) Kim Seong-Gyu 5 - Con tutte le attenuanti del caso, ma il dato parla ch ...