“Ossigeno Live” | sabato sul palco la band bolognese Altre di B

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiProsegue la rassegna musicale «» al Funky Club di Benevento. Per il terzo appuntamento3 dicembre salirà sulladi B. L’associazione culturale «» ha come obiettivo quello di includere la comunità campana, e non solo, attraverso una rassegna di spettacoli musicali in cui lo spettatore può immergersi totalmente. Un progetto, questo, portato avanti da quattro ragazzi di Benevento (Gaspare Vitiello, Giovanni Nazzaro, Giuseppe Di Martino e Vittorio Scocca) e che punta al sostegno e rilancio delle attività culturali in città. Si comincia alle 22 al Funky Club con ildel gruppodi B,fondata nel 2006, da un sound ...