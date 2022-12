Macron e Biden a negoziare con Putin? L’equivoco sulla conferenza di pace

(Di venerdì 2 dicembre 2022) È l’incontro tra, tenutosi nella giornata di ieri a Washington, ad essere la notizia principale dei giornali di oggi. I due presidenti dell’alleanza atlantica hanno sottolineato la “essenzialità” delle relazioni bilaterali tra Usa e Francia, ed il conclamato obiettivo di continuare “a lavorare per un’Europa intera, libera e in”. Il vertice tre Eliseo e Casa Bianca si è concluso con la fissazione di unainternazionale per il 13 dicembre a Parigi, dove parteciperanno le potenze dell’alleanza Nato. Numerosi sono stati i temi toccati: dalla questione energetica fino ad arrivare alla crisi iraniana, con Teheran pronta a dotarsi dell’arma atomica, per poi passare alla guerra in Ucraina e alle tensioni taiwanesi. Ma è proprio nel conflitto tra Kiev e Mosca che sono caduti strafalcioni dalle ...

La guerra russa in Ucraina 'sarà il primo tema della nostra discussione', vogliamo costruire 'una pace sostenibile', ha dettonell'incontro conalla Casa Bianca, dicendosi 'felice e ...Joeè pronto a parlare con Vladimir Putin, ma solo se il presidente russo "dovesse mostrare ...Stato americano a margine dell' incontro alla Casa Bianca con il suo omologo francese Emmanuel...Grande risonanza per le parole di Biden e Macron secondo le quali sarebbero aperti a negoziare con la Russia. Peccato che come spesso accade, dietro le parole di facciata che vengono rilanciate dalla ...Macron propone conferenza internazionale per aiuti a Kiev il 13 dicembre No di Putin alle condizioni di Biden per i negoziati di pace in Ucraina. Apertura ai colloqui soltanto negli interessi del ...