Francesco | la guerra e le interconnessioni globali

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Dopo aver parlato, per primo e a lungo, di “mondiale a pezzi”,da qualche tempo parla di “mondiale”. Il rischio, non esplicitato ma evidente, è quello di una connessione globale dei conflitti. Non a caso nel suo messaggio ai partecipanti all’VIII Conferenza “Rome MED Dialogues”, il papa parla di una connessione delle problematiche, evidente e pericolosissima: “L’interconnessione delle problematiche richiede che vengano esaminate insieme, in una visione coordinata e la più ampia possibile, come emerso in modo prepotente già nel corso della crisi pandemica, altra evidente conferma che nessuno si salva da solo”. Era il 27 marzo 2020 quando, in una piazza San Pietro deserta, ma piena come quel giorno, Bergoglio avvisò il mondo che davanti alla pandemia nessuno si sarebbe salvato da solo. “Siamo tutti nella stessa ...