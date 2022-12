Ballando con le stelle 2022 | Iva Zanicchi | la malattia del marito Fausto Pinna Pippi

Leggi su tpi

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Ildi Iva, come rivelato più volte dalla cantante, è malato da tempo. Un problema che angoscia Iva che però, “nasconde il dolore”e raccontando barzellette acon le. Ma qual è ladeldi Iva(chiamato affettuosamentedalla cantante)? Da tempo l’uomo lotta contro un tumore al polmone. A Diva e Donna la cantante ha raccontato i momenti più complicati di questa lunga battaglia, non ancora terminata, che ha portato ila perdere ben trentasei chili. “sta abbastanza bene. Pesava 110 chili, ora ne pesa 74. Non ne parliamo molto, del dolore ho pudore. Ma ...