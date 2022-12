Lozano | “Ringrazio tutti i tifosi e mi scuso | non me lo aspettavo”

Mondiali 2022 - Hirvingè stato eliminato con il suo Messico dal Mondiale 2022 in Qatar . Al termine di Arabia ...sempre tutti i tifosi messicani e mi scuso, per me è stata molto dura, ...Per la cronaca, Milinkovic - Savic, sul fronte opposto nega ail gol del 4 - 1. Così Anguissa ha commentato la sua doppietta: "Sono felice per la doppietta,la squadra per questa ...Hirving Lozano, attaccante del Napoli e del Messico, ha rilasciato alcune dichiarazioni a TUND al termine di Messico-Arabia Saudita. Di seguito le sue dichiarazioni. “Non lo so, quelli che devono anal ...Visibilmente turbato dopo l'eliminazione dai Mondiali del Messico, Hirving Lozano , attaccante del Napoli, ha parlato ai microfoni di TUDN al termine del match vinto 2-1 contro l'Arabia Saudita. Cosa ...