L’infimo attacco di Feltri a Michela Murgia | “È così cattiva perché è brutta come una strega”

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Che Vittorionon nutrisse particolare simpatia per la giornalistaera cosa nota. Ma oggi, su Twitter, il fondatore di Libero si è lasciato andare sin troppo, con un audace parallelismo tra la scrittrice e la Premier Giorgia Meloni ai limiti dell’insensato e dell’offensivo. Nello specifico,ha scritto: “La Meloni a scuola era la prima della classe, e ora si vedono i risultati meritati. E sapetelauna”, ha sentenziato il giornalista. Non dimostrandosi di certo un pezzo di pane. La Meloni a scuola era la prima della classe, e ora si vedono i risultati meritati. E sapetela ...

neXt Quotidiano

...alcuna indicazione" che il missile sia il risultato di un... che afferma: ''Ucraina non concorda con le conclusioni degli ... E infine alcuni politici dilivello come Letta e Calenda, che ......'incolumità e la salute pubblica e noi oggi siamo qui, siamo ... con a testa Giorgia Meloni, assistiamo a une ... Vittorio Feltri a Murgia: "È cattiva perché è brutta come una strega"