Lazio | arrivano nuove conferme | il Real in pressing per Milinkovic

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 1 dicembre 2022)suldelMadrid per-Savic: i Blancos vogliono il serbo Potrebbe esserci la Spagna nel futuro di-Savic. Le notizie rimbalzate ieri dalla Spagna, e più precisamente da DiarioGol, su un forte interesse delMadrid per il centrocampista serbo trovanoanche in Italia. Come riportato dal Corriere dello Sport infatti, Florentino Perez, presidente dei Blancos, sarebbe pronto a muoversi in prima persona per convincere il calciatore e lae chiudere così l’affare.è in scadenza a giugno del 2024 e Kezman sta prendendo tempo su un rinnovo che appare sempre più difficile ogni giorno che passa. La ...