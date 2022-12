Drammatico incidente ad Anzio | auto contro un palo | morte due ragazze di 20 anni

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Una notizia di quelle che fanno male al cuore arriva questa mattina da; nella notte purtroppo c’è stato unche è costato la vita a duegiovanissime. Avevano 20 e 21lequesta notte nell’sul litorale sud di Roma. L’è avvenuto in via della Pineta, nel comune di. Sono stati i Carabinieri a trovare la macchina incidentata ma purtroppo, quando sono arrivati sul posto, per le duenon c’era nulla da fare. I Carabinieri stavano pattugliando la zona, quando hanno visto la vettura sulla quale le duestavano viaggiando. Purtroppo erano già. I fatti intorno all’una di ...

FrosinoneToday

mortale nel tardo pomeriggio di ieri lungo il raccordo Terni - Orte. Un giovane di 33 anni, Pierpaolo Tamè, residente a Gallese (Viterbo) è deceduto all'altezza dello svincolo per la E45 in ...Per rivedere qualsiasi, ovviamente, ci vuole tempo, e questo tempo deve essere compensato'... Quindi siamo passati dai sette minuti e mezzo ai dieci, il che non è un cambiamento, ma ... Drammatico incidente, uomo preso in pieno da un’auto mentre cammina a bordo strada ANZIO (cronaca) - Drammatico incidente verso le 1,30 su via della Pineta a Lavinio: le ragazze erano di Ardea ilmamilio.it Drammatico incidente mortale questa notte verso le 1,30 su via della Pinet ..Incidente stradale con due morti e due feriti al Villaggio Mosè, quartiere commerciale di Agrigento. A scontrarsi frontalmente sono state una Bmw, una Mercedes e una Volkswagen Lupo. Le vittime sono S ...