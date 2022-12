Apex Legends | Nuovo evento invernale a tempo

(Di giovedì 1 dicembre 2022) EA e Respawn annunciano la disponibilità anche quest’anno in, dell’Winteride Collection, il quale si svolgerà dal 6 al 27 Dicembre, e vedrà il ritorno di vecchie modalità oltre che ricompense da sbloccare. Tutti i dettagli sull’Winteride diWinter Express LTM – Winter Express è tornato! L’amata modalità alimitato sta per tornare per portare buone notizie e battaglie tese: tre squadre combatteranno per salire a bordo e catturare il treno Winter Express mentre corre intorno al World’s Edge. Oggetti dell’– Rendete omaggio alle leggende invernali più letali e raccogliete 24 cosmetici a tema alimitato progettati per ...

Electronic Arts e Respawn Entertainment hanno rivelato oggi il nuovo eventoWintertide Collection . L'evento Wintertide Collection si svolgerà dal 6 al 27 dicembre e vedrà il ritorno della modalità di gioco Winter Express, la nuova "Voidshifter" Prestige ...