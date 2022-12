Altra mazzata per la Juve Ora indaga anche la Uefa

Leggi su iltempo

(Di giovedì 1 dicembre 2022)lasi muove nei confronti dellantus. «La Prima Camera dell'Organo di Controllo Finanziario dei Club(CFCB) ha aperto oggi un'indagine formale sullantus per potenziali violazioni delle norme sulle licenze per club e sul Fair Play Finanziario». Come si legge in una nota, «l'indagine si concentrerà sulle presunte violazioni finanziarie che sono state recentemente rese pubbliche a seguito del procedimento condotto dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob) e dalla Procura di Torino». Laricorda che lo scorso 23 agosto la Prima Camera CFCB «aveva concluso un accordo transattivo conntus. Tale accordo transattivo era stato definito sulla base delle informazioni finanziarie precedentemente presentate dal club ...