Aaron | “Avremo il nostro treno per la direzione casa” Zerbi lapidario

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Gli allievi di Amici22 ironizzano circa il provvedimento disciplinare. Rudybacchetta e sfodera il colpo di grazia “Abbiamo riflettuto e se ci darsi questa possibilità cambieranno le cose”. Gli allievi si confrontano con Rudyin merito alla recente punizione fortemente voluta da Maria De Filippi che li vede in condizioni limitate e di disagio all’interno della struttura ospitante del talent show. Il coach non è dispiaciuto per lo stato attuale dei suoi studenti, a sua detta “irrispettosi del lavoro che giornalmente svolgono gli addetti alle pulizie”. “Non mi piace che vogliate passare per ciò che non siete. Se qui le cose vanno bene allora siamo tutti bravi. Se non vanno bene diventate tutti complottisti. Tommy anche tu che hai tentato fuori prima di venire qua, dovresti trattare il posto dove sei che ha cercato di darti un’opportunità con ...